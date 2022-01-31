ПОЛИКЛИНИКИ СУХУМА ОГРАНИЧАТ ПРИЕМ ПЛАНОВЫХ БОЛЬНЫХ

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. Всем лечебно-профилактическим учреждениям Сухума предписано соблюдать строгие противоэпидемические меры (карантин), прекратить доступ в лечебные учреждения посторонних лиц (родственников больных, сопровождающих и т.д.) и организовать охрану на входах.

Городской поликлинике, Детской поликлинике, поликлинике №3 (Синоп) предписано ограничить прием соматических больных, принимать только температурящих больных.