ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЕЩЕ 9 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП
Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
1. Инапшба Руслан Антонович по избирательному округу №7 (Библиотека);
2. Ачба Беслан Юрьевич по избирательному округу №7 (Библиотека);
3. Ардзинба Тайфун Наимович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский первый);
4. Косян Вагаршак Арамович по избирательному округу №14 (Цандрыпшский);
5. Асландзия Алхас Отарович по избирательному округу №6 (Центральный);
6. Кмузов Аслан Борисович по избирательному округу № 33 (Ткуарчалский первый);
7. Зухба Лаша Анатольевич по избирательному округу №7 (Библиотека);
8. Чачхалия Ираклий Зауриевич по избирательному округу № 8 (Маякский);
9. Абиджба Ахра Хирбеевич округ 12 (Гагрский).