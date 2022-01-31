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Абхазия Информ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЕЩЕ 9 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП

Новости Понедельник, 31 января 2022 19:45
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЕЩЕ 9 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты: 

1. Инапшба Руслан Антонович по избирательному округу №7 (Библиотека); 

2. Ачба Беслан Юрьевич по избирательному округу №7 (Библиотека); 

3. Ардзинба Тайфун Наимович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский первый);

4. Косян Вагаршак Арамович по избирательному округу №14 (Цандрыпшский); 

5. Асландзия Алхас Отарович по избирательному округу №6 (Центральный); 

6. Кмузов Аслан Борисович по избирательному округу № 33 (Ткуарчалский первый);

7. Зухба Лаша Анатольевич по избирательному округу №7 (Библиотека); 

8. Чачхалия Ираклий Зауриевич по избирательному округу № 8 (Маякский);

9. Абиджба Ахра Хирбеевич округ 12 (Гагрский).

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 31 января 2022 19:49

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