АСЛАН БЖАНИЯ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Киут отметил, что они прошли успешно. В них участвовали около 500 человек из МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии и ФСБ России.

В ходе телефонного разговора председатель СГБ Роберт Киут проинформировал главу государства о масштабных совместных абхазо-российских антитеррористических учениях, которые прошли в Сухуме.

О результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют главе государства доложил министр внутренних дел Вальтер Бутба.

Президент поручил усилить работу в этом направлении, а также вести контроль за ранее отключенными объектами.

Глава МВД также проинформировал президента о факте пресечения сбыта наркотического вещества в особо крупном размере.

Аслан Бжания обратил внимание силовиков на необходимость усиления работы по обеспечению действующих ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19.

В ходе телефонного разговора президента с руководителями силовых структур обсуждался ряд других актуальных вопросов.

Об этом сообщает пресс- служба президента.