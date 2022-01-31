АСЛАН БЖАНИЯ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил вопросы безопасности с руководителями силовых ведомств.
В ходе телефонного разговора председатель СГБ Роберт Киут проинформировал главу государства о масштабных совместных абхазо-российских антитеррористических учениях, которые прошли в Сухуме.
Киут отметил, что они прошли успешно. В них участвовали около 500 человек из МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии и ФСБ России.
О результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют главе государства доложил министр внутренних дел Вальтер Бутба.
Президент поручил усилить работу в этом направлении, а также вести контроль за ранее отключенными объектами.
Глава МВД также проинформировал президента о факте пресечения сбыта наркотического вещества в особо крупном размере.
Аслан Бжания обратил внимание силовиков на необходимость усиления работы по обеспечению действующих ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19.
В ходе телефонного разговора президента с руководителями силовых структур обсуждался ряд других актуальных вопросов.
Об этом сообщает пресс- служба президента.