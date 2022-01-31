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Абхазия Информ

ВАКЦИНАЦИЯ В СУХУМЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Новости Понедельник, 31 января 2022 21:41
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ВАКЦИНАЦИЯ В СУХУМЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ Начальник Управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба издала приказ с 31 января перевести пункты вакцинации, расположенные в Сухумской городской поликлинике, поликлинике №3 и создать единый пункт вакцинации в Сухумской городской клинической больнице.

График работы установлен с 09:00 до 16:00.

Приказ издан в связи с обострением эпидемиологической ситуации в Абхазии по новой коронавирусной инфекции COVID-19 и резким ростом числа обращающихся в лечебные учреждения.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 31 января 2022 21:43

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