ВАКЦИНАЦИЯ В СУХУМЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

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Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ Начальник Управления здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба издала приказ с 31 января перевести пункты вакцинации, расположенные в Сухумской городской поликлинике, поликлинике №3 и создать единый пункт вакцинации в Сухумской городской клинической больнице.

Приказ издан в связи с обострением эпидемиологической ситуации в Абхазии по новой коронавирусной инфекции COVID-19 и резким ростом числа обращающихся в лечебные учреждения.

Об этом сообщает сайт столицы.