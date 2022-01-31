В АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией в Администрации г. Сухум, в целях разрыва эпидемиологической цепи, Беслан Эшба подписал распоряжение об объявлении карантина в Администрации столицы.

Карантин объявлен с 31 января по 6 февраля 2022 года.