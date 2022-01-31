КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ . Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур», пресечена попытка незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу Республики Абхазия.

В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками РА в количестве 4 000 шт.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.