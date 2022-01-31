РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ ЦЕН НА ОТДЫХ ЛЕТОМ В АБХАЗИИ

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. Российские туроператоры предупредили туристов о росте цен в абхазских пансионатах и отелях в летнем сезоне 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своём сайте.

Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном цены на летнее размещение поднялись от 20 до 40 процентов. Так, больше всего подорожало проживание в отелях четыре звезды и выше, в номерах категории полулюкс и люкс, а также в апартаментах и коттеджах.