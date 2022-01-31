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Абхазия Информ

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ ЦЕН НА ОТДЫХ ЛЕТОМ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 31 января 2022 22:00
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РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ ЦЕН НА ОТДЫХ ЛЕТОМ В АБХАЗИИ

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. Российские туроператоры предупредили туристов о росте цен в абхазских пансионатах и отелях в летнем сезоне 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своём сайте.

Отмечается, что по сравнению с прошлым сезоном цены на летнее размещение поднялись от 20 до 40 процентов. Так, больше всего подорожало проживание в отелях четыре звезды и выше, в номерах категории полулюкс и люкс, а также в апартаментах и коттеджах.

Средняя стоимость недельного тура с перелетом и проживанием для двоих туристов начинается от 29 тысяч рублей. Например, путевка «полный пансион» без авиабилетов с заездом 23 мая на семь ночей в трехзвездочный пансионат «Багрипш» обойдется от 33 тысяч рублей на двоих, а неделя отдыха в отеле той же категории Amina Beach (без питания и перелета) – от восьми тысяч рублей.

По ожиданиям туроператоров, пик бронирований туров в Абхазию придется на март-апрель, однако вместе с тем уже в конце первого месяца весны многие популярные отели начинают сообщать об остановке продаж. Кроме того, некоторые компании уже отметили повышенный интерес россиян на летний отдых в республике – в январе рост спроса по направлению составил от 20 до 100 процентов.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 31 января 2022 22:04

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