В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПОЛЗНЯ В СУХУМЕ ОБРУШИЛАСЬ ЧАСТЬ ДОРОГИ

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. На участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, произошел оползень. Автомобилистам этот участок знаком, как «поворот у зеркала».

В результате оползня обрушилось порядка 30 метров дороги. Если вовремя не предпринять меры, велика вероятность, что обвал продолжится, что неминуемо приведет к преграждению возможности подниматься к телевизионной башне.