СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. 31 января в Москве состоялось заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
В составе абхазской части рабочей группы вице-премьер, министр экономики Кристина Озган (сопредседатель абхазской части рабочей группы), министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр юстиции Анри Барциц, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.
Российскую часть рабочей группы возглавляет заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения.
Работа двусторонней группы направлена на выработку рекомендаций по устранению правовых препятствий в осуществлении совместных проектов в указанных сферах.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.