МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ: ПОСТРАДАВШИМ ЛЕТОМ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ БЫЛО ВЫПЛАЧЕНО ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

Глава Ростуризма Зарина Догузова поблагодарила министра туризма Абхазии Теймураза Хишба за выплату компенсации российским туристам, пострадавшим летом 2021 года в инциденте в Пицунде.

Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-информ. Пострадавшим летом в Пицунде российским туристам было выплачено два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма Абхазии.

"Буквально на прошлой неделе ребята получили компенсацию, за что хочу сердечно поблагодарить своего абхазского коллегу, министра туризма республики. Спасибо большое за то, что вы сдержали слово и выполнили наши с вами договоренности", – сказала Догузова на своей официальной странице Instagram.

Напомним, что в ноябре 2021 года в ходе рабочей встречи в Москве министра туризма Теймураза Хишба и руководителем Ростуризма Зарины Догузовой, обсуждались вопросы безопасности российских туристов. Тогда Догузова попросила главу минтуризма Абхазии взять на личный контроль этот инцидент.

Теймураз Хишба заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства республики Абхазия, и что пострадавшим будет оказана финансовая помощь.