АЛЕКСАНДР АНКВАБ И БЕСЛАН ЭШБА ОБСУДИЛИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТОЛИЦЕ

Каждый заборный пункт будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена. Мазки на ПЦР-диагностику станут брать исключительно лиц с явной симптоматикой ОРВИ, у беременных, у пациентов старше 50 лет, у пациентов с высокой температурой в течение нескольких дней независимо от их возраста. Вместе с тем, отметил мэр столицы, «все ПЦР-кабинеты работают в усиленном режиме». Глава столицы доложил об издании управлением здравоохранения Сухума приказа об ограничении доступа соматических больных в поликлиники города.

Вместе с тем Беслан Эшба обратил внимание на необходимость дифференцированного подхода к этому вопросу, так как нельзя прекращать лечение больных хроническими заболеваниями и в случаях экстренных обращений. Было принято к сведению, что по итогам заседания столичного штаба глава столицы издал распоряжение о закрытии на карантин сухумских детских садов до конца текущей недели. Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству столицы продолжить тщательный мониторинг эпидемиологической ситуации в городе для принятия оперативных мер.



