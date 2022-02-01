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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ И БЕСЛАН ЭШБА ОБСУДИЛИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТОЛИЦЕ

Новости Вторник, 01 февраля 2022 18:25
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ И БЕСЛАН ЭШБА ОБСУДИЛИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТОЛИЦЕ

Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-информ. Премьер-министр страны Александр Анкваб в ходе рабочей встречи с главой столичной администрации обсудили итоги заседания городского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Сообщает сайт sukhumcity.info

Глава Сухума Беслан Эшба сообщил, что в соответствии с приказом министерства здравоохранения, установлен новый порядок тестирования на заболеваемость коронавирусной инфекцией. 

Каждый заборный пункт будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена. Мазки на ПЦР-диагностику станут брать исключительно лиц с явной симптоматикой ОРВИ, у беременных, у пациентов старше 50 лет, у пациентов с высокой температурой в течение нескольких дней независимо от их возраста. Вместе с тем, отметил мэр столицы, «все ПЦР-кабинеты работают в усиленном режиме». Глава столицы доложил об издании управлением здравоохранения Сухума приказа об ограничении доступа соматических больных в поликлиники города.

Вместе с тем Беслан Эшба обратил внимание на необходимость дифференцированного подхода к этому вопросу, так как нельзя прекращать лечение больных хроническими заболеваниями и в случаях экстренных обращений. Было принято к сведению, что по итогам заседания столичного штаба глава столицы издал распоряжение о закрытии на карантин сухумских детских садов до конца текущей недели. Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству столицы продолжить тщательный мониторинг эпидемиологической ситуации в городе для принятия оперативных мер.

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