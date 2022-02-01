ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ЕЩЕ 5 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП
Новости Вторник, 01 февраля 2022 18:30
Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-информ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
1.Какалия Астамур Валерьевич - по избирательному округу №8 (Маякский)
2. Бутба Мадина Налиевна - по избирательному округу №21 (Н. Афон)
3.Чачхалия Елена Зауровна - по избирательному округу № 26 (Драндский)
4.Ладария Руслан Михайлович - по избирательному округу № 20 (Аацынский)
5.Асабуа Аляс Борисович - по избирательному округу №4 (Северный)