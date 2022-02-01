ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ «АМЦАХАРА», «НПА» И «ЭРА» ВЫДВИНУЛИ СВОИХ КАНДИДАТОВ
Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-Информ. 1 февраля Политические партии «Амцахара», «Народная Партия Абхазии» и «Партия экономического Развития Абхазии» представили протоколы съездов в Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия.
Решениями съездов были выдвинуты следующие кандидаты в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по соответствующим округам:
ПП «АМЦАХАРА»
- Герхелия Астамур Баталович по избирательному округу № 2 (Новый район)
- Торчуа Беслан Юрьевич по избирательному округу № 3 (Старый поселок)
- Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу № 14 (Цандрыпшский)
- Гулария Алиса Зауровна по избирательному округу № 20 (Аацынский)
- Хурхумал Гиви Заурович по избирательному округу № 27 (Баслахуский)
- Какубава Тенгиз Рудикович по избирательному округу № 28 (Гупский)
- Акаба Алмас Даурович по избирательному округу №29 (Чоруский)
- Эмурхба Беслан Энверович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский первый)
- Аршба Беслан Нуриевич по избирательному округу №35 (Галский)
ПП «Народная партия Абхазии»
- Какалия Астамур Валерьевич по избирательному округу №8 (Маякский)
ПП «партия экономического развития Абхазии»
1.Калягина Анна Владимировна по избирательному округу №8 (Маякский)
2.Басария Александр Романович по избирательному округу №9 (Восточный)
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