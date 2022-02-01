 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
января 29 2022

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Глава МИД Сергей Лавров, иллюстрируя, как западные СМИ занимаются антироссийской…
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
января 27 2022
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ «АМЦАХАРА», «НПА» И «ЭРА» ВЫДВИНУЛИ СВОИХ КАНДИДАТОВ

Новости Вторник, 01 февраля 2022 21:20
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ «АМЦАХАРА», «НПА» И «ЭРА» ВЫДВИНУЛИ СВОИХ КАНДИДАТОВ

Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-Информ. 1 февраля Политические партии «Амцахара», «Народная Партия Абхазии» и «Партия экономического Развития Абхазии» представили протоколы съездов в Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия.

Решениями съездов были выдвинуты следующие кандидаты в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по соответствующим округам:

ПП «АМЦАХАРА»

  1. Герхелия Астамур Баталович по избирательному округу № 2 (Новый район)
  2. Торчуа Беслан Юрьевич по избирательному округу № 3 (Старый поселок)
  3. Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу № 14 (Цандрыпшский)
  4. Гулария Алиса Зауровна по избирательному округу № 20 (Аацынский)
  5. Хурхумал Гиви Заурович по избирательному округу № 27 (Баслахуский)
  6. Какубава Тенгиз Рудикович по избирательному округу № 28 (Гупский)
  7. Акаба Алмас Даурович по избирательному округу №29 (Чоруский)
  8. Эмурхба Беслан Энверович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский первый)
  9. Аршба Беслан Нуриевич по избирательному округу №35 (Галский)

ПП «Народная партия Абхазии»

  1. Какалия Астамур Валерьевич по избирательному округу №8 (Маякский)

ПП «партия экономического развития Абхазии»

1.Калягина Анна Владимировна по избирательному округу №8 (Маякский)

2.Басария Александр Романович по избирательному округу №9 (Восточный)

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 01 февраля 2022 21:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ЕЩЕ 5 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП КРИСТИНА ОЗГАН И ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК ОБСУДИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.