КРИСТИНА ОЗГАН И ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК ОБСУДИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Новости Вторник, 01 февраля 2022 21:25
Сухум. 1 февраля 2022.Абхазия-Информ. Вопросы сотрудничества в энергетической отрасли обсудили в министерстве энергетики России вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
Как сообщает пресс-служба минэкономики, в ходе встречи обсуждались вопросы:
- Поставки электроэнергии из России для надежного обеспечения граждан Абхазии электроэнергией;
- Программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в г. Сухум;
- Программу модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающей реконструкцию объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих безотлагательного вмешательства.
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