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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН И ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК ОБСУДИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Новости Вторник, 01 февраля 2022 21:25
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КРИСТИНА ОЗГАН И ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК ОБСУДИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Сухум. 1 февраля 2022.Абхазия-Информ. Вопросы сотрудничества в энергетической отрасли обсудили в министерстве энергетики России вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Как сообщает пресс-служба минэкономики, в ходе встречи обсуждались вопросы:

  • Поставки электроэнергии из России для надежного обеспечения граждан Абхазии электроэнергией;
  • Программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в г. Сухум;
  • Программу модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающей реконструкцию объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих безотлагательного вмешательства.
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