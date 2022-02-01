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Абхазия Информ

ЛЮДМИЛА СКОРИК: " СЭС РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ".

Новости Вторник, 01 февраля 2022 22:21
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ЛЮДМИЛА СКОРИК: &quot; СЭС РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ&quot;.

Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-Информ. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик призвала всех граждан не подаваться панике, не обращать внимания на комментарии в соцсетях, поскольку в республике все работает в дежурном режиме. В видео-обращении на странице минздрава в Фейсбук Скорик подчеркнула, что единственное изменение, касается регламентирования заборов биопроб.

По приказу минздрава исследования в республиканской санитарно-бактериологической лаборатории будут проводиться строго по показаниям медработников.

«В первую очередь это будут лица, в возрасте старше 60 лет, у которых есть проявления острых респираторных вирусных инфекций. Это беременные женщины с соответствующей патологией. Это будут лица, которые температурят более двух суток в момент забора биоматериала (для ПЦР). И у них должны быть все проявления вирусной инфекции. В ином случае, у граждан, которые не имеют основания для сдачи ПЦР теста, забор биопроб производиться не будет. Возможности республиканской лаборатории ограничены, 1300-1500 исследований в сутки», - сказала Людмила Скорик.

Скорик сообщила, что все учреждения обеспечены ПЦР тестами. Главный санитарный врач также призвала граждан не обращаться в лабораторию с требованием назначить лечение. «Лаборатория не ставит диагнозы, поэтому к нам обращаться нужно только после консультации с врачом. Если нет соответствующего врача, то можно позвонить на телефон горячей линии 0303 и рассказать о своих проблемах, выяснить куда следует обратиться.

В виду того, что лаборатория загружена на полную мощность, то результаты тестирования по телефону будут приходить только в случае положительного результата ПЦР», - сказала Скорик.

По данным Оперативного штаба минздрава от коронавирусной инфекции на 31 января тестирование прошли 1009 человек. Диагноз Covid-19 подтвержден у 592 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ 30 января скончались женщина 50 и мужчина 52 лет, также 29 января умерла 102-летняя женщина и мужчина 82 лет.

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