СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 769 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 454 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 28, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента, женщина 81 и мужчина 82 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 44383 человека. Зарегистрировано 601 летальный случай. Выздоровели 37106 человек.