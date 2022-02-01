СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 769 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 454 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента, женщина 81 и мужчина 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 44383 человека. Зарегистрировано 601 летальный случай. Выздоровели 37106 человек.
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