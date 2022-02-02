МУЗЕЮ ДЕНЕГ АБХАЗИИ ПОДАРИЛИ ПАРФЯНСКУЮ МОНЕТУ I ВЕКА Д.Н. ЭРЫ

Сухум. 1 февраля 2022. Абхазия-Информ. Фонд Музея денег Банка Абхазии пополнился новым экспонатом - драхмой Парфянского царства I в. до н. э., сообщил директор музея Астамур Тания в соцсети Фейсбук. Он выразил искреннюю признательность Артуру Ашуба за преподнесенную в дар монету.

«Она станет важным экспонатом античного отдела музея», – подчеркнул Астамур Тания. Музей денег Банка Абхазии работает в Сухуме с 4 мая 2021 г. Представленные в экспозициях деньги, относятся к различным историческим периодам монетного обращения на территории Абхазии, с V века до н.э. до наших дней.

Музей денег Банка Абхазии работает в Сухуме с 4 мая 2021 г. Представленные в экспозициях деньги, относятся к различным историческим периодам монетного обращения на территории Абхазии, с V века до н.э. до наших дней.