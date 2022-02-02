ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ОТЧИТАЛСЯ ЗА 2021 ГОД

Председатель комитета Отар Хеция и его заместитель Алиас Лабахуа доложили основные параметры выполнения плановых заданий.

По их информации, общий объем товарооборота составил 35 млрд. 921 млн. рублей (рост по отношению к 2020г. + 9 млрд. 366 млн. рублей). Однако, в прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн. рублей (всего экспортировано продукции на общую сумму 6 млрд. 60 млн. рублей). Сокращение объемов экспорта (рыбьего жира – на 280 млн. рублей, рыбной муки на 289 млн. рублей, вина виноградного на 215 млн. рублей, древесины и изделий из нее на 46 млн. рублей, текстиля на 72 млн. рублей, лома прессованного на 12 млн. рублей) отразилось на неисполнении плана по взысканию таможенного сбора на экспорт товаров на 2,5 млн. рублей (при плане 49,8 млн. начислено 47,3 млн.)



При этом, по информации Государственного таможенного комитета, вырос импорт товаров – в 2021г. общая сумма импорта составила 29 млрд. 864 млн. рублей (больше, чем в 2020г. на 10 млрд. 150 млн. рублей).



Рост импорта по номенклатуре товаров составил: минеральные продукты – на 2 млрд. 146 млн. рублей (объем ввоза - 5 млрд.115 млн. рублей), мясомолочная продукция – на 1 млрд. рублей (объем ввоза составил - 2 млрд.412млн.рублей), строительные материалы – на 1 млрд. 130 млн. рублей (объем ввоза составил – 2 млрд.989 млн. рублей), фармацевтическая продукция – на 588 млн. рублей (объем ввоза – 1 млрд.416млн.рублей), алкогольная продукция – на 575 млн. рублей(объем ввоза – 1 млрд.462 млн. рублей).



Вместе с тем существенно перевыполнены показатели по таможенным платежам в целом – при запланированных на 2021г. 2 млрд. 154,8 млн. рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд. 732,7 млн. рублей (пошлина, сборы, акцизный налог, акцизные марки, НДС и иные платежи).



Александр Анкваб поручил руководству ГТК усилить работу по противодействию контрабанде товаров через таможенную территорию страны.