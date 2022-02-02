ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ЕЩЕ 4 ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ
Новости Среда, 02 февраля 2022 18:11
Сухум. 2 февраля 2022. Абхазия-Информ. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
1. Тарба Астамур Адикович по избирательному округу №29 (Члоуский)
2. Барциц Алхас Валикович по избирательному округу №13 (Гагрский городской)
3. Чамагуа Сурия Даниловна по избирательному округу №35 (Галский)
4. Пилия Давид Чичович по избирательному округу № 9 (Восточный)