71 КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОШЕЛ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сухум. 2 февраля 2022. Абхазия-Информ. Кандидаты в депутаты парламента активнее проходят психоневрологическое освидетельствование, нежели наркологическое. Сообщает телеканал Абаза ТВ (https://abaza.tv).