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Абхазия Информ

71 КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОШЕЛ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новости Среда, 02 февраля 2022 21:56
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71 КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОШЕЛ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сухум. 2 февраля 2022. Абхазия-Информ. Кандидаты в депутаты парламента активнее проходят психоневрологическое освидетельствование, нежели наркологическое. Сообщает телеканал Абаза ТВ (https://abaza.tv).

Для регистрации в ЦИК кандидатом в депутаты парламента РА гражданин должен с паспортом предоставить справки о прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования.

По информации главного нарколога Абхазии Ирмы Ануа на 2 февраля освидетельствование и тестирование прошли 57 потенциальных кандидатов в парламент. В лаборатории наркодиспансера кандидаты сдают биоматериал на наличие (на момент взятия) пяти видов наркотических веществ в организме. Речь идет о таких видах наркотиков как марихуана, опиаты, морфин героин и метадон.

В тоже время, по словам и.о. главврача Республиканской психиатрической больницы Ирины Ануа, на 2 февраля прошел психоневрологическое освидетельствование 71 потенциальный кандидат в депутаты парламента. Среди них нет страдающих хроническими затяжными психическими расстройствами.

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