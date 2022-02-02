ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 721 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 2 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 947 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 721 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 61 пациент, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.

В психиатрической больнице скончался пациент 1992 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45104 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37488 человек.