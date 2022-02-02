ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Прокуратура Галского района возобудила производство по уголовному делу 813/333 в отношении Гогиты Гулуа, подозреваемого в совершении серии разбойных нападений, имевших место в период с 13 декабря 2009 года по 29 декабря 2010 года в Галском районе.



В ходе предварительного следствия установлено, что примерно в 19 часов в селе Шашиквара Галского района 13 декабря 2009 года Гулуа Гогита Вальтерович совместно и по предварительному сговору с Бицадзе Т. Н., Дзандзава Д. В, Дзандзава А. С. и Читая О. Г. совершили разбойное нападение на жителя данного села, в результате чего из дома потерпевшего были похищены денежные средства, бытовая техника, личные вещи и 300 килограмм ореха - нападавшие скрылись на принадлежащем хозяину домовладения автомобиле «Газель».

В тот же день эта преступная группа совершила аналогичное преступление в отношении второго потерпевшего, так же жительницы села Шашиквара, из дома которой были похищены личные вещи, ювелирные изделия, бытовая и хозяйственная техника, а так же денежные средства и 200 килограмм ореха.

Похищенное преступники погрузили в ранее угнанный автомобиль и покинули место преступления. 14 января уже 2010 года примерно в половине десятого ночи вооруженная группа лиц в составе Гулуа Г. В., Дзиндзава Д. В., Бицадзе Т. Н., Дзиндзава А. С., Антия М. М. и Читая О. Г. совершили разбойное нападение на семью очередных потерпевших, завладев денежными средствами и ювелирными изделиями. А 29 декабря того же года вышеназванные лица, вооруженные огнестрельным и холодным оружием под угрозой применения насилия похитили денежные средства, 150 килограмм ореха, хозяйственную, строительную и бытовую технику, личные вещи - вплоть до носимой нижней одежды, мобильные телефоны, автозапчасти и автомобиль ВАЗ-2106 из дома потерпевших в селе Реп Галскогорайона. Фигуранты данных преступлений в разный период времени были привлечены к уголовной ответственности. Последний же, Гогита Гулуа, скрывался от следствия и суда вплоть до 21 января текущего года, когда в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом ОВД по Галскому району в одном из частных домовладений города Гал.



Гражданину Гулуа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит прокуратура Галского района.



