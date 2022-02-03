КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РУП ЧЕРНОМОРЭНЕРГО

Сухум. 3 февраля 2020. Абхазия-Информ. На днях в СМИ было распространено интервью генерального директора Ингур ГЭС Левана Мебония, в котором он описал текущее состояние дел на Джварском водохранилище. В частности Мебония заявил, что уровень воды в Джварском водохранилище к 3 февраля составляет 415,5 метра над уровнем моря. Критической отметкой считается – 425 метров. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то в работе ГЭС будут перебои.

В связи с этим РУП «Черноморэнерго» сделал комментарий в котором в частности говорится: «Действительно, в связи со значительно выросшим потреблением электроэнергии, расход воды в Джварском водохранилище увеличился, и уровень её приблизился к критической отметке. Хотим напомнить, что наряду с поступаемой электроэнергией из Российской Федерации, Абхазия также получает её и со стороны Ингур ГЭС. Ингур ГЭС на данный момент подаёт электроэнергию в часть восточных районов Абхазии.

Однако, в свою очередь, Правительством Республики Абхазия и РУП Черноморэнерго приняты все меры для недопущения перебоев в системе энергоснабжения страны».