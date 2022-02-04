ПОЖАРЫ В СУХУМЕ
Cухум. 4 февраля 2022. Абхазия-Информ. Загорелся частный двухэтажный дом по улице Семерджиева. Два пожарных и одно спасательное подразделения выехали по экстренному вызову в 09:57.
Работу пожарных осложняло сильное задымление второго этажа дома. Однако пожар был локализован и потушен в максимально сжатые сроки.
Пострадавших нет.
Загорелась квартира в доме по улице Шотландской. Сотрудники ПСО города Сухум выехали на место происшествия в 14:56 в составе двух пожарных и одного спасательного отделений. Пожарные эвакуировали из горящей квартиры пожилого больного человека 1941 года рождения, который был доставлен в республиканскую больницу.
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