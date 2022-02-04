НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

В ходе опроса поведение мужчины вызвало подозрения у сотрудников таможни. Транспортное средство было направлено на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с сотрудниками краевого Погрануправления ФСБ России был остановлен автомобиль марки VOLVO S40, прибывший из Республики Абхазия.

«В ходе дальнейшего таможенного досмотра в тайниках транспортного средства были обнаружены сотни пачек сигарет разных марок, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Сигареты были спрятаны под обшивкой двери и боковой стенки багажного отделения машины, а также в панели приборов».

Всего из автомобиля таможенниками извлечено 828 пачек сигарет (16 560 штук) марок «BUSINESS ROYALS», «CAPSUL BLUE» и других наименований с абхазскими акцизными марками. Сигареты перевозились в коммерческих целях для реализации в России.

Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты, образцы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.