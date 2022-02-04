КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РФ В АБХАЗИИ ЗАКРЫЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН ДО 13 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 4 фераля 2022. Абхазия-Информ. Консульский отдел Посольства РФ в Абхазии сообщает в соцсети Фейсбук, что по эпидемиологическим причинам прием граждан в отделе не будет вестись до 13 февраля с.г.

По имеющимся вопросам просьба обращаться по телефону 226-03-91 (по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00) или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Свидетельства на возвращение оформляются по рабочим дням с 10.00 до 12.00.