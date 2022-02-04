В СУХУМЕ КАРАНТИН ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ ПРОДЛЕН ДО 11 ФЕВРАЛЯ
Сухум. 4 фераля 2022. Абхазия-Информ. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О продлении карантина в средних и дошкольных образовательных учреждениях администрации города Сухум».
На основании обращения начальника Управления образования, в целях разрыва эпидемической цепи и предотвращения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, мэр распорядился продлить карантин в средних и дошкольных образовательных учреждениях Администрации города Сухум до 11 февраля 2022 г. (включительно). Распоряжение вступает в законную силу с момента подписания. Распоряжением главы Администрации Сухума, средние общеобразовательные учреждения столицы находятся на карантине с 27 января.
Источник: sukhumcity.info
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