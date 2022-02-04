ГЛАВА ФОНДА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР АБХАЗИИ" В МОСКВЕ ОЛЕГ ЛАКОБА СТАЛ ГЕНДИРЕКТОРОМ "АПСНЫ-ОЙЛ"

руководитель фонда "Международный культурно деловой центр Республики Абхазия" в Москве, сообщает «Апсныпресс», со ссылкой на РИА Новости.

"Апсны-Ойл" - компания, входящая в "Апсны-Групп" - холдинг, объединяющий несколько абхазских предприятий, осуществляющих свою деятельность в различных сферах экономики республики.

Партнёрами компании являются практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы России, а корпоративными программами "Апсны-Ойл" пользуются более 60 коммерческих и государственных предприятий Абхазии.

"Новым генеральным директором абхазской топливной компании "Апсны-Ойл" стал Олег Лакоба, руководитель фонда "Международный культурно деловой центр Республики Абхазия" в Москве, сменивший Каму Ашуба, перешедшую на другую работу", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что за прошедший год под контролем "Апсны-Ойл" были построены три топливно-заправочных комплекса (ТЗК) под единым брендом "Подорожник", в городах Сухум, Очамчыра и Гудаута, в планах строительство ещё десяти ТЗК.

"В Гагрском районе под контролем "Апсны-Ойл" начато строительство современной автоматизированной нефтебазы, спроектированной в соответствии с наивысшими мировыми техническими и экологическими стандартами", - отметили в компании.

"Апсны-Ойл" также является владельцем лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, по условиям которой "Апсны-Ойл" совместно с заинтересованными госструктурами республики намерено развивать данное направление.



