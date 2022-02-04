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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОЗНАКОМИЛСЯ ИТОГАМИ ВСТРЕЧ В МОСКВЕ ПО ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

Новости Пятница, 04 февраля 2022 21:14
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОЗНАКОМИЛСЯ ИТОГАМИ ВСТРЕЧ В МОСКВЕ ПО ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

Сухум. 4 фераля 2022. Абхазия-Информ. Министр юстиции Анри Барциц проинформировал премьер-министра Александра Анкваб о результатах рабочей встречи в Москве.

Встреча проходила в рамках российско-абхазской рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран.

Анри Барциц также рассказал о ходе работы по оцифровке архивов Минюста в целях формирования единой базы данных. Александр Анкваб обратил внимание министра юстиции на необходимость улучшения качества услуг, оказываемых гражданам органами нотариата и ЗАГСа, особенно в региональных подразделениях министерства, и ускорения работы по организации многофункциональных центров оказания услуг гражданам.

Напомним, что 31.01 - 01.02 в Москве прошло совместное заседание рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства двух стран.

В составе абхазской части рабочей группы  - вице-премьер, министр экономики Кристина Озган (сопредседатель абхазской части рабочей группы), министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр юстиции Анри Барциц, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.

Сопредседателями рабочей группы являются заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Программа утверждена российской и абхазской сторонами 12 ноября 2020 года. Документ включает в себя мероприятия, которые должны быть реализованы с 2021 по 2023 год и затрагивают различные сферы – вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций. Программа предусматривает подписание и принятие целого ряда международных соглашений, законодательных и подзаконных актов Республики.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 04 февраля 2022 21:21

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