АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОЗНАКОМИЛСЯ ИТОГАМИ ВСТРЕЧ В МОСКВЕ ПО ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
Сухум. 4 фераля 2022. Абхазия-Информ. Министр юстиции Анри Барциц проинформировал премьер-министра Александра Анкваб о результатах рабочей встречи в Москве.
Встреча проходила в рамках российско-абхазской рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран.
Анри Барциц также рассказал о ходе работы по оцифровке архивов Минюста в целях формирования единой базы данных. Александр Анкваб обратил внимание министра юстиции на необходимость улучшения качества услуг, оказываемых гражданам органами нотариата и ЗАГСа, особенно в региональных подразделениях министерства, и ускорения работы по организации многофункциональных центров оказания услуг гражданам.
Напомним, что 31.01 - 01.02 в Москве прошло совместное заседание рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства двух стран.
В составе абхазской части рабочей группы - вице-премьер, министр экономики Кристина Озган (сопредседатель абхазской части рабочей группы), министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр юстиции Анри Барциц, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.
Сопредседателями рабочей группы являются заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
Программа утверждена российской и абхазской сторонами 12 ноября 2020 года. Документ включает в себя мероприятия, которые должны быть реализованы с 2021 по 2023 год и затрагивают различные сферы – вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций. Программа предусматривает подписание и принятие целого ряда международных соглашений, законодательных и подзаконных актов Республики.
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