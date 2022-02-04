ВЕРХОВНЫЙ СУД ИЗБРАЛ БАГРАТУ СУРМАВА МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
Сухум. 4 фераля 2022. Абхазия-Информ. Пресс-Служба Верховного Суда сообщает, что в отношении Баграта Сурмава (обвиняемого в участии в массовых беспорядках) изменена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц. (https://vs-ra.org).
«Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда под председательством судьи Темура Тарба, в составе судей Майи Квициния и Мимозы Цушба, отменила постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022 года в отношении Баграта Сурмава и избрала в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и три дня, до 22 февраля 2022 года со всеми ограничениями, предусмотренными уголовно - процессуальным законодательством, за исключением необходимости посещения медицинских учреждений», - говорится в сообщении на сайте Верховного суда РА.
Предварительным следствием Баграт Сурмава обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) УК Республики Абхазия, по событиям, имевшим место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия.
Баграт Сурмава считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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