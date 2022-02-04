МВД: В ГАГРЕ НОЧНЫЕ «ГОНЩИКИ» ПОДВЕРГНУТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВЗЫСКАНИЯМ

Ночные «гонщики» подвергнуты административным взыскания, автомобили поставлены на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гагрскому району.

Джарсалия Геннадий Романович 1978 г.р., находясь в состоянии наркотического опьянения веществом «метадон» и «марихуана», управлял автотранспортным средством, создавая аварийную ситуацию, а именно – имитировал дрифт около четырех часов утра 2 февраля в центре г. Гагра напротив памятника В. Г. Ардзинба. За незаконное потребление наркотического вещества Геннадий Джарсалия подвергнут административному аресту сроком на 30 суток и водворен в изолятор временного содержания. Автомобиль задержанного поставлен на служебную стоянку УВД по Гагрскому району.

Около пяти утра 3 февраля по проспекту В. Г. Ардзинба сотрудниками милиции был остановлен автомобиль марки «Тойота», водитель транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, так же совершал опасные маневры, создавая аварийную ситуацию. Юнусба Фарид Лоранович 1996 г.р. подвергнут административному штрафу в размере 12.000 рублей, автомобиль пьяного лихача поставлен на стоянку районного управления внутренних дел.

Источник: https://mvdra.org/press/12834/