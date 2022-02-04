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Абхазия Информ

МВД: В ГАГРЕ НОЧНЫЕ «ГОНЩИКИ» ПОДВЕРГНУТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВЗЫСКАНИЯМ

Новости Пятница, 04 февраля 2022 22:27
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МВД: В ГАГРЕ НОЧНЫЕ «ГОНЩИКИ» ПОДВЕРГНУТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВЗЫСКАНИЯМ

Сухум. 4 фераля 2022. Абхазия-Информ. Двое водителей, нарушающих общественный порядок ночами в Гагре задержаны сотрудниками УВД, сообщает сайт МВД Абхазии.

Ночные «гонщики» подвергнуты административным взыскания, автомобили поставлены на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гагрскому району.
Джарсалия Геннадий Романович 1978 г.р., находясь в состоянии наркотического опьянения веществом «метадон» и «марихуана», управлял автотранспортным средством, создавая аварийную ситуацию, а именно – имитировал дрифт около четырех часов утра 2 февраля в центре г. Гагра напротив памятника В. Г. Ардзинба.  За незаконное потребление наркотического вещества Геннадий Джарсалия подвергнут административному аресту сроком на 30 суток и водворен в изолятор временного содержания. Автомобиль задержанного поставлен на служебную стоянку УВД по Гагрскому району. 
Около пяти утра 3 февраля по проспекту В. Г. Ардзинба сотрудниками милиции был остановлен автомобиль марки «Тойота», водитель транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, так же совершал опасные маневры, создавая аварийную ситуацию. Юнусба Фарид Лоранович 1996 г.р. подвергнут административному штрафу в размере 12.000 рублей, автомобиль пьяного лихача поставлен на стоянку районного управления внутренних дел. 
Источник: https://mvdra.org/press/12834/

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