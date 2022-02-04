МВД: ПРЕСЕЧЕН КРУПНЫЙ КАНАЛ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В АБХАЗИЮ

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН задержана непосредственно реализатор наркотовара - Андрукевич Светлана Владимировна, гражданка Республики Беларусь 1983 г. р., жительница города Санкт-Петербург.



Прибыв в г. Новый Афон, Андрукевич, используя полученные координаты геолокации посредством мобильного приложения обнаружила готовое к реализации наркотическое вещество весом более 108 грамм, 2 свертка из которого сбыла путем тайнах закладок. Координаты и фотографии с места закладок женщина переслала второму соучастнику преступления для отправки непосредственным приобретателям наркотического средства.



Но, на момент прибытия в Абхазию, закладчица уже находилась в оперативной разработке и была задержана с поличным.



Как проинформировал начальник УКОН МВД РА Астамур Пачалия, была получена оперативная информация, что с территории Российской Федерации на территорию Республики Абхазия должны ввести крупную партию наркотиков: «В ходе проведенных оперативно розыскных мероприятий нами было установлено, что гражданин Российской Федерации, на тот момент еще неустановленный, въехал на территорию Абхазии и находится в городе Новый Афон, где должен осуществить так называемые тайные закладки».



При личном досмотре у женщины изъяты готовые к реализации заизолированные свертки с наркотическим веществом, общая масса изъятого составила более 90 с половиной грамм. Оставшуюся часть ранее приобретенного наркотического средства Андрукевич незаконно хранила с целью последующего сбыта в спальной комнате гостевого дома по месту своего временного проживания в г. Новый Афон.

Наркотическое средство «метадон» общей массой порядка 14 грамм, упакованное в заизолированные свертки, было спрятано среди постельного белья, а так же личных вещей задержанной. В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в отношении Светланы Андрукевич, изъяты и две ранее сделанные закладки - на территории разрушенного Новоафонского железнодорожного вокзала и непосредственно в городе по улице Ардзинба. Закладка состояла из заизолированного свертка, внутри которого находилось два фольгированных свертка с наркотическим веществом, в изъятых свертках содержалось 3.518 грамм наркотика.



«В ходе личного досмотра у гражданки, а также в ходе обследования жилища и в местах, в которых она успела осуществить закладки, в общей сложности изъяли более 108 грамм «метадона». Данный наркоканал нам был ранее тоже известен, и известен он был под никами «Жека» и «Тамара». В ходе проведенных дополнительно оперативно-розыскных мероприятий нами был установлен организатор, и координатор данного наркоканала, им является гражданин Республики Абхазия, который на протяжении года находится на территории Российской Федерации и оттуда координирует данный бизнес» - уточнил Астамур Пачалия.

Андрукевич Светлана Владимировна совершила преступление против здоровья населения и общественной нравственности. Более двух месяцев велось следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении данной гражданки, последняя вину свою признала полностью и в содеянном раскаялась.

Заместитель министра ВД - начальник Следственного управления министерства внутренних дел Элеонора Карагозян проинформировала, что Следственным управлением МВД РА производством окончено уголовное дело в отношении Андрукеевич Светланы Владимировны и с обвинительным заключением, утвержденным генеральной прокуратурой РА, направлено с суд. Гражданка Андрукеевич С.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА, как незаконные приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.



Имея преступный умысел на сбыт наркотического средства для личного обогащения, гражданка Андрукевич, находясь на территории Российской Федерации, вступила в сговор с двумя лицами, с которыми совместно разработали единый план совершения преступления, направленный на организацию незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере на территории Абхазии. План совершения преступления подразумевал организацию хранения на территории Абхазии партий наркотических средств, расфасованных в мелкие дозированные свертки, а Андрукевич была отведена роль последующего распространения наркотика путем тайных закладок.



В ходе предварительного следствия установлены соучастники преступной группы – это Авидзба Джевриди Джамбулович, ныне проживающий в городе Москва и гражданин Российской Федерации, имя которого в интересах следствия пока не оглашается. Данным лицам заочно предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 224 УК РА. В настоящее время Авидзба объявлен в розыск.