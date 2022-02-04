ЗА СУТКИ COVID-19 ВЫЯВЛЕН У 561 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 4 фераля 2022. Абхазия-Информ. По данным Оперативного штаба минздрава тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 877 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 561 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 16 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46074 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38005 человек.