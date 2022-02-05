115 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП

Cухум. 5 февраля 2022. Абхазия-Информ . По состоянию на 4 февраля 2022 года в ЦИК Абхазии зарегистрированы 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента.

Джопуа Рамаз Гивиевич;

Квициния Гунда Сергеевна;

ПО ОКРУГУ №2 (Новый район):

Халбад Дмитрий Гарриевич;

Жилинская Елена Николаевна;

Ашуба Мактина Муджовна;

Авидзба Беслан Иванович

ПО ОКРУГУ №3 (Старый поселок):

Салакая Нарсоу Бесланович;

Дгебия Саид Тариелович;

Думава Хына Владимирович;

ПО ОКРУГУ №4 (Северный):

Жиба Дмитрий Эдуардович;

Айба Батал Эдуардович;

Адзынба Шамиль Омарович;

Чхеидзе Давид Гурамович;

Асабуа Аляс Борисович;

ПО ОКРУГУ №5 (Синопский):

Ашуба Лаша Нугзарович.

ПО ОКРУГУ №6 (Центральный):

Агумава Эраст Рамзанович;

Лолуа Рауль Валериевич;

Амичба Дмитрий Капитонович;

Маршания Дмитрий Александрович;

Тужба Константин Андреевич;

Асландзия Алхас Отарович;

ПО ОКРУГУ №7 (Библиотека):

Какалия Амиран Георгиевич;

Лагвилава Адгур Геннадьевич;

Реквава Темур Ревазович;

Карчава Беслан Георгиевич;

Арчелия Алексей Алексеевич;

Айба Рашида Азаретовна;

Инапшба Руслан Антонович;

Зухба Лаша Анатольевич;

ПО ОКРУГУ №8 (Маякский):

Губаз Леон Ревазович;

Мироненко Вадим Николаевич;

Нармания Наур Геннадьевич;

Чачхалия Ираклий Зауриевич;

Какалия Астамур Валерьевич;

Бганба Анетта Сергеевна;

ПО ОКРУГУ №9 (Восточный):

Кварчия Кан Валерьевич;

Гезердава Саид Игоревич;

Пилия Давид Чичович;

ПО ОКРУГУ №10 (Пицундский):

Хутаба Даут Витальевич;

ПО ОКРУГУ №11 (Бзыпский):

Анкваб Артур Миродович;

Кчач Алмас Алмасбеевич;

Бейя Тимур Абесаломович;

Конджария Евгений Антипович;

ПО ОКРУГУ №12 (Гагрский):

Демерджиба Самсон Анзорович;

Аршба Астамур Борисович;

Агрба Даут Валентинович;

Абиджба Ахра Хирбеевич;

ПО ОКРУГУ №13 (Гагрский городской):

Цишба Александр Владимирович;

Хагба Изольда Станиславовна;

Барциц Алхас Валикович;

Бения Реваз Шалвович;

ПО ОКРУГУ №14 (Цандрыпшский):

Трапизонян Галуст Парнакович;

Косян Вагаршак Арамович;

ПО ОКРУГУ №15 (Отхарский):

Барциц Алмасхан Эдуардович;

Тарба Иван Дорофеевич;

Пилия Бадрик Игорьевич;

Сичинава Валерий Иварбеевич;

ПО ОКРУГУ №16 (Дурипшский):

Халваш Беслан Викторович;

Чедия Замир Автондилович;

Лакоба Аслан Султанович;

ПО ОКРУГУ №17 (Лыхненский):

Кобахия Фарид Мизанович;

ПО ОКРУГУ №18 (Гудаутский городской первый):

Лакербая Леонид Иванович;

Таркил Беслан Иванович;

ПО ОКРУГУ №19 (Гудаутский городской второй):

Ахба Астамур Яковлевич;

Хагба Алхас Эсметович;

ПО ОКРУГУ №20 (Аацынский):

Габния Гиви Георгиевич;

Авидзба Алиас Виталиевич;

Мархолия Рустам Гарриевич;

Смыр Нонна Владимировна;

Отырба Олег Игоревич;

Ладария Руслан Михайлович;

ПО ОКРУГУ №21 (Н.Афонский):

Смыр Натали Викторовна;

Пачулия Ахра Георгиевич;

Бутба Мадина Налиевна;

ПО ОКРУГУ №22 (Эшерский):

Авидзба Фазлибей Лизберович;

Ардзинба Алмасхан Зурабович;

Смыр Ахра Викторович;

ПО ОКРУГУ №23 (Гумистинский):

Ичмелян Артур Борисович;

Галустян Левон Миружанович;

ПО ОКРУГУ №24 (Пшапский):

Миносян Ашот Ваграмович;

Оксузян Ашот Киркорович;

Такмазян Хачик Мигранович;

ПО ОКРУГУ №25 (Мачарский):

Харазия Саид Геннадьевич;

Садзба Инар Астикович;

ПО ОКРУГУ №26 (Драндский):

Харазия Адгур Рафетович;

Гуния Илья Чичикович;

Чачхалия Елена Зауровна;

ПО ОКРУГУ №27 (Баслахуский):

Лацужба Григорий Станиславович;

Бебия Венори Яковлевич;

ПО ОКРУГУ №28 (Гупский):

Гогия Демур Русланович;

Хашба Эрик Павлович;

Логуа Астамур Омарович;

ПО ОКРУГУ №29 (Члоуский):

Джопуа Астанда Родиковна;

Тарба Астамур Адикович;

ПО ОКРУГУ №30 (Кутолский):

Голандзия Вахтанг Владимирович;

Басария Аслан Георгиевич;

ПО ОКРУГУ №31 (Кындыгский):

Зантария Резо Платонович;

Кокая Гарри Гурамович;

ПО ОКРУГУ №32 (Очамчырский):

Джопуа Батал Зурабович;

Какалия Эшсоу Иванович;

Цвижба Милана Беслановна;

ПО ОКРУГУ №33 (Ткуарчалский первый):

Горзолия Дамир Иванович;

Ардзинба Тайфун Наимович;

Кмузов Аслан Борисович;

ПО ОКРУГУ №34 (Ткуарчалский второй):

Ткебучава Темур Елвардиевич;

Кварчия Абесалом Алексеевич;

Черкезия Ромео Роинович;

Качарава Герман Вячеславович;

ПО ОКРУГУ №35 (Галский):

Кишмария Анас Руслановна;

Шергелия Темур Адамурович;

Чамагуа Сария Даниловна;

Выдвижение кандидатов в депутаты Парламента завершится 10 февраля.

При выдвижении кандидатов в Парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек. Инициативная группа регистрируется в ЦИК.

Для выдвижения кандидата в депутаты Парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.