115 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП
Cухум. 5 февраля 2022. Абхазия-Информ. По состоянию на 4 февраля 2022 года в ЦИК Абхазиизарегистрированы 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента.
Кандидатами в депутаты выдвинуты:
ПО ОКРУГУ №1 (Новый район):
Гицба Инар Альбертович;
Джопуа Рамаз Гивиевич;
Квициния Гунда Сергеевна;
ПО ОКРУГУ №2 (Новый район):
Халбад Дмитрий Гарриевич;
Жилинская Елена Николаевна;
Ашуба Мактина Муджовна;
Авидзба Беслан Иванович
ПО ОКРУГУ №3 (Старый поселок):
Салакая Нарсоу Бесланович;
Дгебия Саид Тариелович;
Думава Хына Владимирович;
ПО ОКРУГУ №4 (Северный):
Жиба Дмитрий Эдуардович;
Айба Батал Эдуардович;
Адзынба Шамиль Омарович;
Чхеидзе Давид Гурамович;
Асабуа Аляс Борисович;
ПО ОКРУГУ №5 (Синопский):
Ашуба Лаша Нугзарович.
ПО ОКРУГУ №6 (Центральный):
Агумава Эраст Рамзанович;
Лолуа Рауль Валериевич;
Амичба Дмитрий Капитонович;
Маршания Дмитрий Александрович;
Тужба Константин Андреевич;
Асландзия Алхас Отарович;
ПО ОКРУГУ №7 (Библиотека):
Какалия Амиран Георгиевич;
Лагвилава Адгур Геннадьевич;
Реквава Темур Ревазович;
Карчава Беслан Георгиевич;
Арчелия Алексей Алексеевич;
Айба Рашида Азаретовна;
Инапшба Руслан Антонович;
Зухба Лаша Анатольевич;
ПО ОКРУГУ №8 (Маякский):
Губаз Леон Ревазович;
Мироненко Вадим Николаевич;
Нармания Наур Геннадьевич;
Чачхалия Ираклий Зауриевич;
Какалия Астамур Валерьевич;
Бганба Анетта Сергеевна;
ПО ОКРУГУ №9 (Восточный):
Кварчия Кан Валерьевич;
Гезердава Саид Игоревич;
Пилия Давид Чичович;
ПО ОКРУГУ №10 (Пицундский):
Хутаба Даут Витальевич;
ПО ОКРУГУ №11 (Бзыпский):
Анкваб Артур Миродович;
Кчач Алмас Алмасбеевич;
Бейя Тимур Абесаломович;
Конджария Евгений Антипович;
ПО ОКРУГУ №12 (Гагрский):
Демерджиба Самсон Анзорович;
Аршба Астамур Борисович;
Агрба Даут Валентинович;
Абиджба Ахра Хирбеевич;
ПО ОКРУГУ №13 (Гагрский городской):
Цишба Александр Владимирович;
Хагба Изольда Станиславовна;
Барциц Алхас Валикович;
Бения Реваз Шалвович;
ПО ОКРУГУ №14 (Цандрыпшский):
Трапизонян Галуст Парнакович;
Косян Вагаршак Арамович;
ПО ОКРУГУ №15 (Отхарский):
Барциц Алмасхан Эдуардович;
Тарба Иван Дорофеевич;
Пилия Бадрик Игорьевич;
Сичинава Валерий Иварбеевич;
ПО ОКРУГУ №16 (Дурипшский):
Халваш Беслан Викторович;
Чедия Замир Автондилович;
Лакоба Аслан Султанович;
ПО ОКРУГУ №17 (Лыхненский):
Кобахия Фарид Мизанович;
ПО ОКРУГУ №18 (Гудаутский городской первый):
Лакербая Леонид Иванович;
Таркил Беслан Иванович;
ПО ОКРУГУ №19 (Гудаутский городской второй):
Ахба Астамур Яковлевич;
Хагба Алхас Эсметович;
ПО ОКРУГУ №20 (Аацынский):
Габния Гиви Георгиевич;
Авидзба Алиас Виталиевич;
Мархолия Рустам Гарриевич;
Смыр Нонна Владимировна;
Отырба Олег Игоревич;
Ладария Руслан Михайлович;
ПО ОКРУГУ №21 (Н.Афонский):
Смыр Натали Викторовна;
Пачулия Ахра Георгиевич;
Бутба Мадина Налиевна;
ПО ОКРУГУ №22 (Эшерский):
Авидзба Фазлибей Лизберович;
Ардзинба Алмасхан Зурабович;
Смыр Ахра Викторович;
ПО ОКРУГУ №23 (Гумистинский):
Ичмелян Артур Борисович;
Галустян Левон Миружанович;
ПО ОКРУГУ №24 (Пшапский):
Миносян Ашот Ваграмович;
Оксузян Ашот Киркорович;
Такмазян Хачик Мигранович;
ПО ОКРУГУ №25 (Мачарский):
Харазия Саид Геннадьевич;
Садзба Инар Астикович;
ПО ОКРУГУ №26 (Драндский):
Харазия Адгур Рафетович;
Гуния Илья Чичикович;
Чачхалия Елена Зауровна;
ПО ОКРУГУ №27 (Баслахуский):
Лацужба Григорий Станиславович;
Бебия Венори Яковлевич;
ПО ОКРУГУ №28 (Гупский):
Гогия Демур Русланович;
Хашба Эрик Павлович;
Логуа Астамур Омарович;
ПО ОКРУГУ №29 (Члоуский):
Джопуа Астанда Родиковна;
Тарба Астамур Адикович;
ПО ОКРУГУ №30 (Кутолский):
Голандзия Вахтанг Владимирович;
Басария Аслан Георгиевич;
ПО ОКРУГУ №31 (Кындыгский):
Зантария Резо Платонович;
Кокая Гарри Гурамович;
ПО ОКРУГУ №32 (Очамчырский):
Джопуа Батал Зурабович;
Какалия Эшсоу Иванович;
Цвижба Милана Беслановна;
ПО ОКРУГУ №33 (Ткуарчалский первый):
Горзолия Дамир Иванович;
Ардзинба Тайфун Наимович;
Кмузов Аслан Борисович;
ПО ОКРУГУ №34 (Ткуарчалский второй):
Ткебучава Темур Елвардиевич;
Кварчия Абесалом Алексеевич;
Черкезия Ромео Роинович;
Качарава Герман Вячеславович;
ПО ОКРУГУ №35 (Галский):
Кишмария Анас Руслановна;
Шергелия Темур Адамурович;
Чамагуа Сария Даниловна;
Выдвижение кандидатов в депутаты Парламента завершится 10 февраля.
При выдвижении кандидатов в Парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек. Инициативная группа регистрируется в ЦИК.
Для выдвижения кандидата в депутаты Парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.
Последнее от Super User
- ЗА СУТКИ COVID-19 ВЫЯВЛЕН У 561 ЧЕЛОВЕКА
- МВД: ПРЕСЕЧЕН КРУПНЫЙ КАНАЛ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В АБХАЗИЮ
- МВД: В ГАГРЕ НОЧНЫЕ «ГОНЩИКИ» ПОДВЕРГНУТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВЗЫСКАНИЯМ
- ВЕРХОВНЫЙ СУД ИЗБРАЛ БАГРАТУ СУРМАВА МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОЗНАКОМИЛСЯ ИТОГАМИ ВСТРЕЧ В МОСКВЕ ПО ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ