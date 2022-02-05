ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 294 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 5 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 499 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 294 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46368 человек. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38203 человека.