ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 294 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 5 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 499 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 294 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.