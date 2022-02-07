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Абхазия Информ

ПОЖАРЫ В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 07 февраля 2022 11:31
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ПОЖАРЫ В СУХУМЕ

Cухум. 7 февраля 2022. Абхазия-Информ. По улице Бегуа горел одноэтажный жилой дом. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 16 часов 48 минут. На место происшествия были направлены два пожарных и одно спасательное отделение ПСО  г. Сухум. К приезду пожарных деревянный дом был полностью охвачен пламенем. Несмотря на усилия пожарных, дом выгорел полностью.

Частный дом на выходных горел и по улице Армейской. Столичные пожарные выехали по данному адресу в 05 часов 34 минуты в составе 3 отделений. В результате ЧП выгорели кровля дома и кухня. При пожаре пострадал двадцатиоднолетний житель дома. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь.  С ожогами руки и ноги его доставили в Республиканскую больницу.

Два пожарных и одно спасательное отделение ПСО г. Сухум ликвидировали возгорание частного, нежилого дома по улице Адлейба, в районе Маяка. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 17 часов 25 минут. Существовала реальная угроза перехода огня на рядом стоящие жилые дома. Однако пожарные сумели в максимально сжатые сроки справиться с огнем. В результате  пожара полностью выгорели 2 этаж и кровля дома.  Пострадавших нет.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 07 февраля 2022 11:39

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