МОЩНЫЙ СНЕГОПАД НА ОЗЕРЕ РИЦА ПОПАЛ НА ВИДЕО

Cухум. 7 февраля 2022. Абхазия-Информ . В Абхазии путешественники в межсезонье посещают известные туристические места, среди которых – знаменитое озеро Рица высоко в горах. К водоему ведет сложная серпантинная дорога, и несколько дней назад маршрут даже закрывали. Причиной стал снегопад, обрушившийся на Рицинский национальный парк. Сотрудники территории тогда показали видео, на котором виден сход снежной массы на дорогу.

Сейчас в парке все еще царит зимняя погода. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлена обстановка возле озера Рица. По словам очевидцев, местами высота снежных сугробов достигает 2 метров.

https://ok.ru/video/3236239510144

В прошлом году Абхазия стала для россиян одним из самых популярных мест отдыха. При этом жители РФ едут в соседнюю республику не только летом, когда в разгаре пляжный сезон, но и осенью, весной и даже зимой.