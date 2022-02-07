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Абхазия Информ

НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

Новости Понедельник, 07 февраля 2022 21:45
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НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

Cухум. 7 февраля 2022. Абхазия-Информ. В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 м, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса, РУП Черноморэнерго вводятся ограничения на поставку электроэнергии по следующему графику

ВЛ-110 «Шешелет-1» - 01:00-03:00

ВЛ-220 «Ачгуара», ВЛ-110 «Шешелети-2», ВЛ-35 «Чегал» - 03:00-05:00

ВЛ-220 «Ачгуара», ВЛ-110 «Шешелети-1», ВЛ-110 «Шешелети-2», ВЛ-35 «Чегал» - -12:00-13:00 и 16:00-17:00

Также из-за высоких нагрузок и во избежание аварий в системе, вводятся ограничения по перетоку электроэнергии из РФ на следующих подстанциях

ПС Мцара, ПС Дурыпш 08:00-09:00

ПС Новый Афон 09:00-10:00

ПС Гудаута-тяга 10:00-11:00

ПС Гудаута-110 1-я часть 11:00-12:00

ПС Гудаута-110 2-я часть 12:00-13:00

ПС Лыхны 13:00-14:00

ПС Мысра-тяга, ПС Мысра 14:00-15:00

ПС Бзып-220 (10кВ) 15:00-16:00

ПС Пицунда 16:00-17:00

ПС Алахадзы 17:00-18:00

В г. Сухум в случае достижения нагрузок пиковых величин, будут вводиться ограничения на следующих подстанциях.

ПС Баслат

№10 «Город» 09:00-10:00

№11 «Город» 10:00-11:00

Баслатка, Насосная Кяласур 11:00-12:00

Абжаква 12:00-13:00

Бырцха 13:00-14:00

№10 «Город» 14:00-15:00

№11 «Город» 15:00-16:00

Баслатка, Насосная Кяласур 16:00-17:00

Абжаква 17:00-18:00

Бырцха 18:00-19:00

№10 «Город» 19:00-20:00

№11 «Город» 20:00-21:00

Баслатка, Насосная Кяласур 21:00-22:00

Абжаква 22:00-23:00

Бырцха 23:00-24:00

ПС ИЭПиТ

Т-1 № фидера Т-2 № фидера

№3 №13 09:00-10:00

№2 №14 10:00-11:00

№8 №16 (1-я часть) 11:00-12:00

№9 №16 (2-я часть) 12:00-13:00

№3 №13 13:00-14:00

№2 №14 14:00-15:00

№8 №16 (1-я часть) 15:00-16:00

№9 №16 (2-я часть) 16:00-17:00

№3 №13 17:00-18:00

№2 №14 18:00-19:00

№8 №16 (1-я часть) 19:00-20:00

№9 №16 (2-я часть) 20:00-21:00

№3 №13 21:00-22:00

№2 №14 22:00-23:00

№8 №16 (1-я часть) 23:00-24:00

Ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 07 февраля 2022 21:48

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