НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
Cухум. 7 февраля 2022. Абхазия-Информ. В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 м, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса, РУП Черноморэнерго вводятся ограничения на поставку электроэнергии по следующему графику
ВЛ-110 «Шешелет-1» - 01:00-03:00
ВЛ-220 «Ачгуара», ВЛ-110 «Шешелети-2», ВЛ-35 «Чегал» - 03:00-05:00
ВЛ-220 «Ачгуара», ВЛ-110 «Шешелети-1», ВЛ-110 «Шешелети-2», ВЛ-35 «Чегал» - -12:00-13:00 и 16:00-17:00
Также из-за высоких нагрузок и во избежание аварий в системе, вводятся ограничения по перетоку электроэнергии из РФ на следующих подстанциях
ПС Мцара, ПС Дурыпш 08:00-09:00
ПС Новый Афон 09:00-10:00
ПС Гудаута-тяга 10:00-11:00
ПС Гудаута-110 1-я часть 11:00-12:00
ПС Гудаута-110 2-я часть 12:00-13:00
ПС Лыхны 13:00-14:00
ПС Мысра-тяга, ПС Мысра 14:00-15:00
ПС Бзып-220 (10кВ) 15:00-16:00
ПС Пицунда 16:00-17:00
ПС Алахадзы 17:00-18:00
В г. Сухум в случае достижения нагрузок пиковых величин, будут вводиться ограничения на следующих подстанциях.
ПС Баслат
№10 «Город» 09:00-10:00
№11 «Город» 10:00-11:00
Баслатка, Насосная Кяласур 11:00-12:00
Абжаква 12:00-13:00
Бырцха 13:00-14:00
№10 «Город» 14:00-15:00
№11 «Город» 15:00-16:00
Баслатка, Насосная Кяласур 16:00-17:00
Абжаква 17:00-18:00
Бырцха 18:00-19:00
№10 «Город» 19:00-20:00
№11 «Город» 20:00-21:00
Баслатка, Насосная Кяласур 21:00-22:00
Абжаква 22:00-23:00
Бырцха 23:00-24:00
ПС ИЭПиТ
Т-1 № фидера Т-2 № фидера
№3 №13 09:00-10:00
№2 №14 10:00-11:00
№8 №16 (1-я часть) 11:00-12:00
№9 №16 (2-я часть) 12:00-13:00
№3 №13 13:00-14:00
№2 №14 14:00-15:00
№8 №16 (1-я часть) 15:00-16:00
№9 №16 (2-я часть) 16:00-17:00
№3 №13 17:00-18:00
№2 №14 18:00-19:00
№8 №16 (1-я часть) 19:00-20:00
№9 №16 (2-я часть) 20:00-21:00
№3 №13 21:00-22:00
№2 №14 22:00-23:00
№8 №16 (1-я часть) 23:00-24:00
Ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии.