НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

Cухум. 7 февраля 2022. Абхазия-Информ. В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 м, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса, РУП Черноморэнерго вводятся ограничения на поставку электроэнергии по следующему графику

ВЛ-110 «Шешелет-1» - 01:00-03:00

ВЛ-220 «Ачгуара», ВЛ-110 «Шешелети-2», ВЛ-35 «Чегал» - 03:00-05:00