СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Сухум. 7 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 793 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 483 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.
За два дня в Гудаутской ЦРБ скончались трое мужчин 72, 86 и 57 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46851 человек. Зарегистрировано 605 летальных случаев. Выздоровели 38509 человек.