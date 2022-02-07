СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 7 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 793 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 483 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 30, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 20 пациентов.

За два дня в Гудаутской ЦРБ скончались трое мужчин 72, 86 и 57 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46851 человек. Зарегистрировано 605 летальных случаев. Выздоровели 38509 человек.