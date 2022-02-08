ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Cухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» Сухума сообщает, что в связи с ремонтом насосного агрегата ЦН 1000/180 на насосной станции №3 (Кяласур) завтра, 09 февраля, с 01.00ч до 17.00ч будет прекращена подача питьевой воды в районах г. Сухум: Турбаза (в т.ч. ул. Апсильская, ул. Бр. Зантария), ул. Чанба, с. Баслата.