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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Новости Вторник, 08 февраля 2022 20:19
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СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Cухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Московской Абхазской Диаспоры и школы StemLab в тестовом режиме стартовал новый образовательный проект. Его цель – подготовить специалистов сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир.

Для того, чтобы трудоустроиться, необходимо пройти 3-месячный курс в StemLab по направлению «Тестировщик» и успешно сдать итоговое тестирование. Программа доступна только гражданам Республики Абхазия. Тестировщик – специалист, который занимается проверкой программного обеспечения (ПО) с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Основная задача — найти в программе, приложении, игре или другом продукте все возможные ошибки и проблемы. Это одно из перспективных направлений в сфере IT.

 Важно отметить, что глава Московской диаспоры Беслан Агрба оказал финансовую поддержку при подготовке StemLab преподавателя по данному направлению.

Программа курса рассчитана на три месяца, обучение проходит оффлайн в групповом формате в школе StemLab в г. Сухум.

Дальнейший этап включает в себя организацию собеседования с работодателем и, при его успешном прохождении, трудоустройство. Организацию этого этапа берет на себя Московская Абхазская Диаспора в лице члена Правления МАД Вахтанга Тужба.

Первый тестовый поток курса уже завершился. По их результатам двое молодых людей, граждан и жителей Абхазии, прошли успешно программу обучения в StemLab и были трудоустроены в IT-компанию на позицию «Тестировщик».

Вахтанг Тужба, главный идеолог и инициатор проекта, основатель и CEO венчурной стартап-студии Foundarium, так комментирует запуск программы: «Мир изменился. С доступом к интернету, ты можешь работать из любой локации. Имея интересную стабильную работу, никто бы и не думал покидать Родину. Мы решили проверить, будут ли желающие на такие условия. В итоге до конца обучения дошли два наших соотечественника, которые уже получили рабочие места и, главное, шанс себя проявить. Но это всего одна профессия, а в направлении IT их очень много. Нужно дать толчок этому направлению. Впереди очень много работы и МАД готов взять её на себя».

StemLab – первая в Абхазии IT школа, основанная в сентябре 2018-го при поддержке фонда «АМШРА». 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 08 февраля 2022 20:20

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