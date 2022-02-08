Cухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ . При поддержке Московской Абхазской Диаспоры и школы StemLab в тестовом режиме стартовал новый образовательный проект. Его цель – подготовить специалистов сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам Абхазии возможность работать онлайн на весь мир.

Для того, чтобы трудоустроиться, необходимо пройти 3-месячный курс в StemLab по направлению «Тестировщик» и успешно сдать итоговое тестирование. Программа доступна только гражданам Республики Абхазия. Тестировщик – специалист, который занимается проверкой программного обеспечения (ПО) с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления. Основная задача — найти в программе, приложении, игре или другом продукте все возможные ошибки и проблемы. Это одно из перспективных направлений в сфере IT.

Важно отметить, что глава Московской диаспоры Беслан Агрба оказал финансовую поддержку при подготовке StemLab преподавателя по данному направлению.

Программа курса рассчитана на три месяца, обучение проходит оффлайн в групповом формате в школе StemLab в г. Сухум.

Дальнейший этап включает в себя организацию собеседования с работодателем и, при его успешном прохождении, трудоустройство. Организацию этого этапа берет на себя Московская Абхазская Диаспора в лице члена Правления МАД Вахтанга Тужба.

Первый тестовый поток курса уже завершился. По их результатам двое молодых людей, граждан и жителей Абхазии, прошли успешно программу обучения в StemLab и были трудоустроены в IT-компанию на позицию «Тестировщик».

Вахтанг Тужба, главный идеолог и инициатор проекта, основатель и CEO венчурной стартап-студии Foundarium, так комментирует запуск программы: «Мир изменился. С доступом к интернету, ты можешь работать из любой локации. Имея интересную стабильную работу, никто бы и не думал покидать Родину. Мы решили проверить, будут ли желающие на такие условия. В итоге до конца обучения дошли два наших соотечественника, которые уже получили рабочие места и, главное, шанс себя проявить. Но это всего одна профессия, а в направлении IT их очень много. Нужно дать толчок этому направлению. Впереди очень много работы и МАД готов взять её на себя».

StemLab – первая в Абхазии IT школа, основанная в сентябре 2018-го при поддержке фонда «АМШРА».