ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ЯНВАРЬ ВЫПОЛНЕН НА 120%

Cухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за январь месяц 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 183,4 млн. руб. при плане 153,2 млн. руб. Выполнение – 120%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 30,2 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 111%, что в суммарном выражении равно 18,1 млн. руб.



Поступления налоговых платежей по районам за январь месяц 2022 года составили:

