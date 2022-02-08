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Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ЯНВАРЬ ВЫПОЛНЕН НА 120%

Новости Вторник, 08 февраля 2022 20:59
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ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ЯНВАРЬ ВЫПОЛНЕН НА 120%

Cухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за январь месяц 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 183,4 млн. руб. при плане 153,2 млн. руб. Выполнение – 120%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 30,2 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 111%, что в суммарном выражении равно 18,1 млн. руб.

Поступления налоговых платежей по районам за январь месяц 2022 года составили:

По г. Сухум – при плане 83,0 млн. руб. поступило 95,8 млн. руб. выполнение 115%.

По Гагрскому району – при плане 30,1 млн. руб. поступило 39,4 млн. руб. выполнение 131%.

По Гудаутскому району – при плане 6,2 млн. руб. поступило 20,0 млн. руб. выполнение 319%.

По Сухумскому району – при плане 20,8 млн. руб. поступило 14,7 млн. руб. выполнение 71%.

По Гулрыпшскому району – при плане 3,1 млн. руб. поступило 5,9 млн. руб. выполнение 188%.

По Очамчырскому району – при плане 7,2 млн. руб. поступило 4,8 млн. руб. выполнение 67%.

По Ткуарчалскому району – при плане 0,8 млн. руб. поступило 0,5 млн. руб. выполнение 73%.

По Галскому району – при плане 1,6 млн. руб. поступило 1,9 млн. руб. выполнение 120%.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 08 февраля 2022 21:00

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