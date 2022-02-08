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Абхазия Информ

В МНС СОЗДАН МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Новости Вторник, 08 февраля 2022 21:01
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В МНС СОЗДАН МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Cухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с Приказом МНС РА от 02.11.2021 г. № 189 создан Молодёжный совет Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия (МС МНС РА). Целью создания Молодёжного совета является ускорение адаптации молодых работников в трудовом коллективе МНС РА, повышение творческой и социальной активности, профессионального роста, воспитание молодых специалистов в лучших традициях службы.

Молодежный совет Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия осуществляет деятельность по трем основным направлениям:

1. Информационно-методическое – деятельность, связанная с выявлением молодых специалистов, повышением их квалификации и развитием профессиональных навыков и знаний;

2.  Социальное – основано на стремлении в проявлении активной гражданской позиции и внесения своего вклада в общество;

3. Культурно-спортивное – организация мероприятий для улучшения взаимодействия молодежи вне рамок выполнения служебных обязанностей.

В процессе своей деятельности МС МНС РА ставит перед собой следующие задачи:

• Организация тематических встреч молодёжи;

• Разработка замечаний и предложений по повышению администрирования налоговых платежей и организации работы налоговых органов;

• Содействие в адаптации молодых работников МНС РА и повышение уровня их квалификации;

• Выявление социально-активной молодежи в налоговых органах и учебных заведениях;

• Организация взаимодействия с молодежными организациями на межведомственном и международном уровне;

• Проведение социальных мероприятий (организация субботников, благотворительная деятельность и др.);

• Просвещение граждан в вопросах налогового законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Абхазия, а также информирование о внедряемых нововведениях в налоговой сфере;

• Развитие гражданственности и патриотизма молодых работников, сохранение преемственности поколений;

• Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;

• Организация и проведение спортивных мероприятий;

• Совершенствование взаимодействия молодых специалистов, обучение работе в команде.

На начальном этапе в Молодежный совет вступили 18 молодых специалистов Центрального аппарата МНС РА, а также был избран председатель Молодежного совета – Кокоскир Георгий Олегович. В состав Молодежного совета планируется привлечение сотрудников территориальных налоговых органов.

Молодежный совет МНС РА намеревается направлять свои силы на привнесение посильного вклада в общество, налоговую систему и в международное сотрудничество в целях укрепления связей сотрудников налоговых органов.

За деятельностью Молодежного совета можно наблюдать на официальном сайте МНС РА в разделе «Молодежный совет», а также в социальных сетях:

Фейсбук                               https://www.facebook.com/profile.php?id=100077673693913

Инстаграм                           https://instagram.com/ms_mns_ra?utm_medium=copy_link

E-mail                                    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 08 февраля 2022 21:05

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