НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

Cухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: на данный момент в Абхазии наблюдается интенсивный рост энергопотребления, вызванный, как ростом естественных нагрузок в зимнее время, так и незаконным потреблением, львиную долю которого составляет майнинг криптовалют.

Если, к примеру, в 2019 году, общее ежесуточное потребление республики в декабре-феврале составляло 8,5 млн. кВт/ч, то в этом году оно составило порядка 11,8 млн. кВт/ч. Разница – около 3 млн. кВт/ч.

При переводе в мощность, с вычетом роста естественных нагрузок, на майнинг приходится порядка 80 МВт мощности, которой вполне хватило бы, чтоб пройти зимний период без введения каких-либо ограничений, и с нормальным напряжением в сети по всей республике.

Ввиду вышеизложенного, для обеспечения энергоснабжения республики, пришлось задействовать переток из Российской Федерации для обеспечения энергоснабжения западной части страны, а разгруженная мощность Ингур ГЭС должна была обеспечить электроэнергией её восточную часть. Но из-за возросшего потребления во всей стране в целом и восточной её части, в частности, на данный момент объем воды, необходимый для выработки электроэнергии в Джварском водохранилище практически полностью исчерпан, и станция вынуждена работать только по притоку поступающей в водохранилище воды. А притока воды в данное время года не хватает для того, чтоб покрыть уровень потребления электроэнергии в восточной части Абхазии.

Как мы не раз говорили, что основным способом заполнения водохранилища являются весенние паводки. Но они начинаются не раньше апреля-мая. И даже интенсивные осадки в виде дождя и снега, на уровень воды в Джварском водохранилище практически не влияют.Ограничения, введённые летом-осенью 2021 года, позволили сэкономить порядка 100 млн. кВт/ч, хоть и позволили на месяц позже ввести новые ограничения, но в целом проблему не сняли.

В сложившейся ситуации, чтоб не допустить полной остановки комплекса Ингур ГЭС, мы вынуждены вводить новые ограничения на поставку электроэнергии с ГЭС. Данные ограничения могут корректироваться, и зависят от притока воды в водохранилище.

Ограничения коснутся и западной части республики, где энергоснабжение осуществляется перетоком из РФ. Они также обусловлены возросшим потреблением, превышающим ежесуточный лимит отпуска электроэнергии российской стороной.

Энергоснабжение восточной стороны Абхазии посредством перетока из РФ невозможно. Это связано с тем, что установленный лимит отпуска электроэнергии превышен, а существующие пропускные способности энергосистемы не позволяют этого сделать.

Переговоры по увеличению объема получаемой электроэнергии из РФ, в компетенцию РУП «Черноморэнерго» не входят, и наши представители в переговорах с российской стороной не участвуют.