СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ЗА 8 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 720 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 354 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 68 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 18 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице скончались женщины 89 и 64 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 47205 человек. Зарегистрировано 607 летальных случаев. Выздоровели 39003 чел.