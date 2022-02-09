СЕМЬ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ «БАБОЧКИ АБХАЗИИ»

Материал: Нейзильбер



Масса изделия: 25,1 г



Номинал: 3 апсара



Художник: Джапуа Батал Рушниевич



Отделка: Анциркулейтед



Серия: «Памятные монеты из недрагоценных металлов»

В левой части расположено рельефное изображение герба Республики Абхазия, правее отчеканена номинальная стоимость монеты «3 ҧсарк» на стилизованном фоне бабочек. Снизу надпись на абхазском языке «Аҧсны Абанк» (Банк Абхазии) и год чеканки «2021». Слева от надписи отчеканен фирменный знак монетного двора

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ММД.