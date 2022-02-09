СЕМЬ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ «БАБОЧКИ АБХАЗИИ»
Новости Среда, 09 февраля 2022 13:00
Cухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение семи памятных монет из недрагоценных металлов «Бабочки Абхазии».
Тираж: 500 шт.
Диаметр: 39 мм
Материал: Нейзильбер
Масса изделия: 25,1 г
Номинал: 3 апсара
Художник: Джапуа Батал Рушниевич
Отделка: Анциркулейтед
Серия: «Памятные монеты из недрагоценных металлов»
Общий аверс:
В левой части расположено рельефное изображение герба Республики Абхазия, правее отчеканена номинальная стоимость монеты «3 ҧсарк» на стилизованном фоне бабочек. Снизу надпись на абхазском языке «Аҧсны Абанк» (Банк Абхазии) и год чеканки «2021». Слева от надписи отчеканен фирменный знак монетного двора – ММД.
Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия.