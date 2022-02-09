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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА МИНИСТРА С И.О. ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Среда, 09 февраля 2022 18:31
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ВСТРЕЧА МИНИСТРА С И.О. ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание с и.о главврачем Республиканской больницы Сергеем Верзилиным. Об этом сообщает сайт минздрава. В совещании приняли участие заместитель главврача Эсма Маршания и заведующая отделением реанимации и анестезиологии Наргиза Харчилава.

 

На встрече обсудили ряд организационных вопросов связанных с приемом амбулаторных больных, маршрутизацию ковид положительных пациентов в Гудаутский госпиталь, а также работу терапевтического и хирургического отделений.

Министра проинформировали, что на данный момент больница испытывает проблемы с машинами скорой помощи. У них функционирует всего лишь один реанимобиль. Две машины находятся на ремонте.

Эдуард Бутба отметил, что временно с транспортом им будут помогать другие медучреждения.

Сергей Верзилин сообщил, что часть медиков болеет коронавирусной инфекцией, но работа больницы не прекращалась.

При этом, он отметил, что врачи и средний медперсонал постепенно выздоравливают и выходят на работу.

Также с завтрашнего дня в плановом порядке возобновит свою работу и терапевтическое отделение.

«Мы не оставляли и не оставляем наших пациентов без нужной помощи», - подытожил Эдуард Бутба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 09 февраля 2022 18:49

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