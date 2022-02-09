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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ НОВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Среда, 09 февраля 2022 18:41
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ОБСУДИЛИ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ НОВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с главврачом детской больницы Игорем Джопуа и главным архитектором «Абхазстрой» Давидом Эшба генеральный план застройки новой Республиканской детской больницы, который будет строится в рамках "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии".Сообщает пресс-служба минздрава.

На сегодняшний день идет процесс проектирования. Медучреждение будет построено на территории Республиканской больницы, для этого завершен этап сбора исходно-разрешительной документации. Министру показали, где и как будет размещена больница. Также, несколько заброшенных зданий подлежат сносу, вместо них там будет построена автостоянка с двумя въездами.

Эдуард Бутба отметил, что необходимо максимально ответственно отнестись к строительству этого объекта. «Новая детская больница очень нужна республике, для оказания более качественной и своевременной медицинской помощи нашему детскому населению», - сказал он.

Проектированием объекта занимается Новосибирский проектный институт, который специализируется на строительстве медицинских учреждении.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 09 февраля 2022 18:50

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