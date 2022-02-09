ГЛАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОИНФОРМИРОВАЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ

Сухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с абхазской частью рабочей группы по реализации «Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства обеих стран».

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган проинформировала об итогах состоявшегося в Москве второго совместного заседания абхазо-российской рабочей группы. На московской встрече были подведены итоги реализации мероприятий Программы на 2021 год и согласованы направления работы на 2022-2023 годы.

В повестке рабочей группы обозначены вопросы: доработки проекта соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства; практического применения норм Соглашения между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации во избежание двойного налогообложения до завершения мероприятий по гармонизации налогового законодательства двух стран; инвестиционной деятельности в Республике Абхазия; проработки проектов международных соглашений, направленных на упрощение процедур осуществления трудовой деятельности гражданами России и Абхазии, инвесторами и работниками компаний с российским и абхазским капиталом.

Рабочая группа обсудила: ход подготовки проекта «Меморандума между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономики Республики Абхазия о сотрудничестве в сфере внедрения единых технологий и программных продуктов в промышленности», вопросы совершенствования законодательства в сфере здравоохранения, в том числе обеспечения условий для предоставления медицинских и санаторно-курортных услуг работникам российских организаций (учреждений) на территории Абхазии практическое применение положений абхазо-российского Соглашения о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования РФ и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России.

В числе планируемых мероприятий: принятие закона Республики Абхазия «Об образовании»; принятие Таможенного кодекса РА; принятие закона, регулирующего вопросы геодезической и картографической деятельности и пространственных данных; совершенствование налогового законодательства; завершение процедуры согласования сторонами соглашения о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другие.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил абхазской части рабочей группы тщательнее прорабатывать обсуждаемые вопросы и строго выдерживать согласованный с российской стороной график реализации мероприятий.





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