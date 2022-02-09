ПАРТИЯ «АПСНЫ» ВЫДВИНУЛА ДВУХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Новости Среда, 09 февраля 2022 20:23
Сухум. 9 февраля 2022. Абхазия-Информ. ЦИК Абхазии сообщает, что республиканская политическая партия «Апсны» выдвинула кандидатами в депутаты Парламента:
Виталия Викторовича Габния - по избирательному округу №8 (Маякский) и Астамура Вячеславовича Джугелия - по избирательному округу №16 (Дурипшский).
Выдвижение кандидатов завершится 10 февраля.
12 марта 2022г. в Абхазии пройдут выборы в Народное Собрание –Парламент РА.
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